حوادث
غسل أموال في المراهنات يورط مغاربة
أمن سبتة المحتلة يفكك شبكة تشرف على “إدارة أعمال” المهربين في ألعاب الأنترنيت قالت السلطات الأمنية في سبتة المحتلة، إنها أوقفت، في الآونة الأخيرة، مغاربة وإسبانيين يشتبه في علاقتهم بأباطرة المخدرات، وإشرافهم على تبييض أموال التهريب في ألعاب القمار على الأنترنيت. وأوضح مصدر مطلع أن نفوذ الشبكةأكمل القراءة »
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