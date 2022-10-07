حوادث
ملف البرلماني الفايق في المرافعة
المحكمة استغنت عن شهادة شهود وساءلت آخرين عن مصدر خاتمين باسم نائبه الثالث نفى نائب لرئيس جماعة أولاد الطيب ومرشح لخلافته بعد عزله، الثلاثاء الماضي، علمه بمن أنجز خاتمين باسمه حجزا بمكتب البرلماني التجمعي رشيد الفايق. وأكد في شهادته أمام جنايات فاس، أنهما شبيهان بخاتمين تحوز بهما،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا