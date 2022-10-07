الأولى
“خارجون عن القانون” يتحدون الداخلية
حذرت مصادر مطلعة من فوضى بالأقاليم الجنوبية، لها انعكاسات اجتماعية وصفتها بـ «الخطيرة»، بسبب غياب الحزم في مواجهة خارقي القانون، والتغاضي عن استهداف الثروات، ورفع بعض الجهات شعار «فوق القانون» للحصول على الامتيازات. وذكرت المصادر نفسها أن آخر تجليات الفوضى والتسيب بجهة الداخلة وادي الذهب تمثلت فيأكمل القراءة »
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