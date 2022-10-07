الأولى
أباطرة يستثمرون في “الكيف” القانوني
كثف أباطرة مخدرات اتصالاتهم مع مستثمرين، من أجل إقامة مشاريع مشتركة لتثمين عشبة القنب الهندي، بعدما تم تقنين استعمالها بالمغرب. وأفادت مصادر أن تجار مخدرات استغلوا القانون الجديد، الهادف إلى تثمين هذه العشبة لتوظيفها في استعمالات قانونية، مثل إنتاج مواد التجميل والنسيج وغيرها من المنتوجات الأخرى، بهدفأكمل القراءة »
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