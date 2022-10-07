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سقوط عصابة التعذيب بالسوالم
أطاحت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بحد السوالم، أول أمس (الأربعاء)، بأخطر عصابة للاتجار في المخدرات بإقليم برشيد، تورطت في واقعة اختطاف زبونها، وإخضاعه لحصص تعذيب بشعة انتهت ببتر يده، ومحاولة تصفيته بباب المستشفى لحظة نقله لإسعافه. وحسب مصادر “الصباح”، فإن العصابة تم تفكيكها في وقت وجيز،أكمل القراءة »
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