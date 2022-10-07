الأولى
مونديال بطعم “بول البعير”
الهيأة التنظيمية تمنع ارتداء “التي شيرت” وتنصح المشجعات بستر العورة تصر قطر على ألا يمر “المونديال”، الذي حظيت بتنظيمه في ظروف تحوم حولها “إنّ”، مرور الكرام. إنها، في كل مرة، تفاجئ العالم بإجراءات جديدة تخص المشجعين الراغبين في حضور المباريات، آخرها وثيقة نشرتها اللجنة التنظيمية، تتضمن العديدأكمل القراءة »
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