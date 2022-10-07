الأولى
تحت الدف
كما فشل عزيز البدراوي في إزاحة “الكرارس” من فريق الرجاء البيضاوي، فكذلك سيُداس طموح عمدة البيضاء تحت عجلات “الكراول” التي تجرها دواب. فمشكلة ارميلي والبدراوي معا، أنهما يعتقدان أن الأمر سهل، ويمكن القضاء على “الكرارس” بجرة تصريح “مبلبل”، أو تغريدة زرقاء بلغة فرنسية أنيقة على “تويتر”، و”فيسبوك”،أكمل القراءة »
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