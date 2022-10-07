مجتمع
دورة أكتوبر تتحول إلى ريع مفتوح
جهات تضاعف اعتمادات المحروقات وتواصل تفويت “المارشيات” للمقربين استغل رؤساء مجالس جهوية لمناسبة انعقاد دورة أكتوبر، ليضاعفوا من ميزانيات لا علاقة لها بهموم ومشاكل الناس، نظير الرفع من الميزانية الخاصة بشراء الوقود والزيوت برسم السنة المقبلة. ويأتي في مقدمة الرؤساء الذين حطموا الرقم القياسي في “ريع البنزين”أكمل القراءة »
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