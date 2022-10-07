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الصحة بفاس في غرفة الإنعاش
المستشفى الجامعي يؤدي ضريبة الروافد ورقعة الغضب تتسع في انتظار استئصال الأورام يوجد قطاع الصحة بفاس، في غرفة الإنعاش في انتظار من يمكنه من جرعات تحيي جسده المعتل، وعملية جراحية تستأصل أورامه. ويحتاج لمن يعالجه من أوبئته المزمنة الجاثمة بمستشفيات فقيرة التجهيز بالموارد البشرية واللوجستيكية الكافية، مهماأكمل القراءة »
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