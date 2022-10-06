الأولى
تخريب موقع أثري بسبب “الدلاح”
لجنة وزارية تحصي حجم الخسائر التي أحدثها صاحب ضيعة فلاحية قامت الدنيا ولم تقعد في أروقة وزارتي الثقافة والداخلية، في درعة تافيلالت، بعدما تفجرت فضيحة مدوية، ويتعلق الأمر بصاحب ضيعة فلاحية لزراعة “الدلاح”، قام بتخريب موقع أثري بزاكورة، يضم نقوشا صخرية ضاربة في عمق التاريخ، ما أدىأكمل القراءة »
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