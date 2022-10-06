الأولى
النصب بكمائن الجمارك
تفننت شبكات في النصب على مسيري شركات تورطت في إدخال مواد مهربة من الخارج، أو تم التلاعب في ثمنها وجودتها أمام الجمارك، إذ بمجرد تسلمها السلع لتوزيعها على التجار، يدعي أفرادها أنها وقعت في يد الجمارك، ويبدأ ابتزاز مسيري الشركات عبر مطالبتهم بمبالغ مالية كبيرة، أو التخليأكمل القراءة »
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