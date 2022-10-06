الأولى
تحت الدف
أصبحت أزمة القطاع الصحي مستعصية، لن تستطيع حلها لا وصفة سحرية ولا حتى العلاج بالكي، فالمشاكل التي يلمسها المواطن تثير الاستغراب، وتجعله يتأكد أن القطاع هو الوحيد بالمغرب، الذي يعاكس مسار التنمية. من مهازل القطاع، ما تناقلته وسائل إعلام بخصوص برمجة مستشفى محمد الخامس بطنجة موعدا طبيا لأحدأكمل القراءة »
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