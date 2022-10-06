حوادث
“السورسي” لمهاجر متهم بهتك عرض قاصر
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة مهاجر والحكم عليه بسنة حبسا موقوف التنفيذ، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك من أجل التغرير بقاصر دون سن الثامنة عشرة وهتك عرضها، الذي نتج عنه افتضاض. وتوصلت الضابطة القضائية بشكاية من والد الفتاة، أكد فيهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا