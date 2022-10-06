حوادث
تثبيت رئيس جماعة أوقفته الداخلية
إدارية البيضاء أرجأت تنفيذ قرار عامل بنسليمان بوشرت، صباح أمس (الأربعاء)، مساطر تبليغ عامل بنسليمان، بحكم استعجالي يعيد رئيس جماعة أوقفته الداخلية، بقرار عاملي، وأحالت سابقا ملفه على المحكمة الإدارية لطلب عزله، في إطار مقتضيات الفصل 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والمقاطعات. ويعد الملف سابقة قضائيةأكمل القراءة »
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