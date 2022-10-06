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حوادث

الاتجار في الرضع يورط مساعدة صيدلاني

منذ 19 ثانية
دخلت مستشفى عموميا بانتحال صفة طبيبة لتقديم عرض مالي لأم حديثة الولادة وكمين أطاح بها أطاحت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن البرنوصي بالبيضاء، مساء أول أمس (الثلاثاء)، بمساعدة صيدلاني دخلت عالم الإجرام بالتورط في قضية تتعلق بالاتجار في الرضع. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفتأكمل القراءة »

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منذ 19 ثانية


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