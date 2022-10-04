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وطنية

5300‭ ‬مليار‭ ‬استثمارات‭ ‬جهة‭ ‬البيضاء

منذ 3 دقائق
عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬معزوز‭      (‬فدوى‭ ‬الناصر‭)‬
أنهى‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬معزوز،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬جهة‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ -‬سطات،‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬والإداري‭ ‬للجهة،‭ ‬بعد‭ ‬التحاق‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمصالح،‭ ‬ومدير‭ ‬قطب‭ ‬العلاقات‭ ‬المؤسساتية‭.‬ واعتبر‭ ‬معزوز‭ ‬أن‭ ‬استكمال‭ ‬الهيكلة‭ ‬التنظيمية‭ ‬لإدارة‭ ‬الجهة،‭ ‬خبر‭ ‬مهم‭ ‬يستحق‭ ‬الإعلان‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬أشغال‭ ‬الدورة‭ ‬العادية‭ ‬لأكتوبر‭ ‬المنعقدة،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭) ‬بمقر‭أكمل القراءة »

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