وطنية
5300 مليار استثمارات جهة البيضاء
أنهى عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء -سطات، الهيكل التنظيمي والإداري للجهة، بعد التحاق المدير العام للمصالح، ومدير قطب العلاقات المؤسساتية. واعتبر معزوز أن استكمال الهيكلة التنظيمية لإدارة الجهة، خبر مهم يستحق الإعلان عنه في بداية أشغال الدورة العادية لأكتوبر المنعقدة، صباح أمس (الاثنين) بمقرأكمل القراءة »
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