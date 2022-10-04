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عكرود وتقنين الإجهاض
دعت الممثلة والمخرجة سناء عكرود إلى ضرورة تقنين الإجهاض، إثر وفاة قاصر في إحدى القرى النائية نتيجة الإجهاض السري. وقالت عكرود في رسالة على حسابها الرسمي على “إنستغرام”، “لم سنجبر امرأة أو طفلة على الاحتفاظ بجنين لا ترغب به، وليست مستعدة لاستقباله وتربيته ومنحه ما يلزم منأكمل القراءة »
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