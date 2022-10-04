الرياضة
محترفو الشباب يؤرقون الجامعة
المنتخب مقبل على التصفيات المؤهلة إلى «الكان» يواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، مشكل رفض بعض الأندية الأوربية تسريح لاعبيها، للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا، المقرر إجراؤها في الفترة بين 15 و25 أكتوبر الجاري. وبرمجت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم التصفيات الخاصة بمنطقة شمالأكمل القراءة »
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