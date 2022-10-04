fbpx
الرياضة

محترفو الشباب يؤرقون الجامعة

منذ دقيقتين
المنتخب مقبل على التصفيات المؤهلة إلى «الكان» يواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، مشكل رفض بعض الأندية الأوربية تسريح لاعبيها، للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا، المقرر إجراؤها في الفترة بين 15 و25 أكتوبر الجاري. وبرمجت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم التصفيات الخاصة بمنطقة شمالأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى