أسواق
عروض متجددة من “فيفو”
جددت شركة “فيفو إنيرجي المغرب”، المكلفة بتسويق وتوزيع الوقود والزيوت التي تحمل العلامة التجارية “شال” في المغرب، وغاز النفط المسال للعلامة التجارية “بوطاغاز”، عروضها وخدماتها من الطابع المادي من خلال رقمنة بطاقة أداء الوقود “طاقتي” التي توفر المزيد من الولوجية والقدرة على التتبع بالنسبة إلى الخواص والشركاتأكمل القراءة »
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