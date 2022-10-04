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أسواق

عروض‭ ‬متجددة‭ ‬من‭ “‬فيفو‭”‬

منذ 3 دقائق
جددت‭ ‬شركة‭ “‬فيفو‭ ‬إنيرجي‭ ‬المغرب‭”‬،‭ ‬المكلفة‭ ‬بتسويق‭ ‬وتوزيع‭ ‬الوقود‭ ‬والزيوت‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ “‬شال‭” ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬وغاز‭ ‬النفط‭ ‬المسال‭ ‬للعلامة‭ ‬التجارية‭ “‬بوطاغاز‭”‬،‭ ‬عروضها‭ ‬وخدماتها‭ ‬من‭ ‬الطابع‭ ‬المادي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رقمنة‭ ‬بطاقة‭ ‬أداء‭ ‬الوقود‭ “‬طاقتي‭” ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الولوجية‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬التتبع‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الخواص‭ ‬والشركات‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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