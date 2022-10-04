الرياضة
الحسيمة يهزم التكوين دون جمهور
لم يفوت شباب الحسيمة فرصة استقباله للتكوين المهني، ضمن الدورة الثانية من بطولة القسم الأول هواة، شطر الشمال، وفاز عليه بهدف لصفر، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، أول أمس (الأحد)، بملعب ميمون العرصي بالحسيمة، أمام مدرجات فارغة، بعدما أوقفت اللجنة التأديبية الأخير أربع مباريات. وأحرز هدفأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا