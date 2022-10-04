الرياضة
الحسيني أمام اللجنة التأديبية لبرشيد
قررت لجنة تصريف الأعمال بيوسفية برشيد، استدعاء حمزة الحسيني، لجلسة استماع أمام اللجنة التأديبية، على خلفية ما جرى بعد نهاية مباراة شباب بنكرير من تلاسنات وأفعال، من قبل اللاعب تجاه بعض جماهير الفريق. وأكد بلاغ للجنة تصريف الأعمال بيوسفية برشيد، أنه سيتم استدعاء حمزة الحسيني إلى جلسةأكمل القراءة »
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