حوادث
إغراء بوظيفة للسطو على الهواتف
متهم استعان بمواقع التواصل الاجتماعي لكسب ثقة ضحاياه قبل تعريضهن للسرقة وقعت فتيات، من بينهن قاصرات بمنطقة البرنوصي بالبيضاء، في شباك لص متخصص في سرقة الهواتف بالخطف، إذ اعتمد خطة مثيرة عبر التعرف عليهن على مواقع التواصل الاجتماعي وإيهامهن أنه قادر على مساعدتهن للحصول على وظيفة، وبعدأكمل القراءة »
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