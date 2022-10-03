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حوادث

وفاة مبحوث عنه برصاص الأمن بفاس

منذ 33 ثانية
توفي مبحوث عنه في قضايا الاتجار في المخدرات بناء على مساطر مرجعية، صباح الأربعاء الماضي، بقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، بعد مدة قصيرة من إصابته بجروح إثر إطلاق النار عليه في تدخل أمني بنفوذ المنطقة الأمنية الأولى. ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفىأكمل القراءة »

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منذ 33 ثانية


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