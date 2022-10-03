حوادث
“السيبة” بشوارع الدروة
عاش عدد من سكان الدروة (إقليم برشيد)، مساء الخميس الماضي رعبا حقيقيا بعدما طاف ملثمون يحملون أسلحة بيضاء عددا من شوارع وأحياء المدينة، في حين استمر غياب عناصر الدرك الملكي لأسباب مازالت مجهولة، تاركين حياة وسلامة المواطنين تحت رحمة جانحين فضلوا استعراض عضلاتهم مدججين بأسلحة بيضاء. وخيمأكمل القراءة »
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