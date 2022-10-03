حوادث
سنتان لهاتك عرض قاصر بمكناس
تعرفت عليه بواسطة “واتساب” قبل التغرير بها واستغلالها جنسيا أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة متهم لارتكابه جناية هتك عرض قاصر بدون عنف، نتج عنه افتضاض واستعمال التدليس لاختطاف قاصرة استدراجها وجنحة التغرير بها، ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.أكمل القراءة »
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