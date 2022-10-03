أخبار الصباح
أخبار الصباح
< "ديباناج" تجتهد "ديباناجات" في قطر سيارات مستوقفة أمام عمارات بشارع أم الربيع بالحي الحسني بالبيضاء، الذي يعرف أشغال تهيئة "الباصواي". ويفاجأ سكان الإقامات، كل صباح سبت، باختفاء سياراتهم، قبل أن يعلموا بأنها نقلت، من قبل سيارات الجر، دون وجود علامات منع أو أي تشوير، ما يكلفهمأكمل القراءة »
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