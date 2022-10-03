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الداخلية تضع يدها على صندوق الأشغال
مسودة أولية تحدد أسهم الدولة في 51 في المائة من رأسمال شركة جديدة احتفظت الدولة (وزارة الداخلية) بنسبة 51 في المائة (51 ألف سهم) من رأسمال شركة التنمية المحلية لصندوق الأشغال لشركة “ليدك”، التي تجري المصادقة على قانونها الأساسي في مجالس الهيآت المؤسسة لها، بينما تحددت أسهمأكمل القراءة »
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