افتتاحية
الخارجون عن القانون
ماذا تنتظر النيابة العامة لتحريك المساطر، واستدعاء المشتبه فيهم باستعمال العنف والاعتداء على حرية الأشخاص وتخريب ممتلكات خاصة وعامة، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، وهو أضعف ما يمكن أن تفعله هذه المؤسسة لمحاصرة ظواهر الشغب و”قلة الترابي”، التي تجتاح الفضاءات العمومية والملاعب والمهرجانات. فأمام ما جرى، الجمعة الماضي،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا