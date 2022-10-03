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الصباح الفني

رغم الانتقادات… “فينيتو” تنال المليون

منذ 4 دقائق
استطاعت أحدث الأعمال الغنائية للمغني سي مهدي، والتي تحمل عنوان “فينيتو”، رغم الانتقادات التي وجهت للمغني والسخرية منه، أن تصل إلى حاجز مليون مشاهدة على “يوتوب” في وقت وجيز. وقال سي مهدي في تدوينة نشرها على صفحته على “إنستغرام” إن عدد مشاهدات “فينيتو” تجاوز المليون، وهو ماأكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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