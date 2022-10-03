الرياضة
الجيش يواصل حصد النقاط
حافظ على صدارة البطولة بعد اكتساح الجديدة برباعية يواصل الجيش الملكي جمع النقاط في بطولة الموسم الكروي الجاري، بعد الفوز على الدفاع الجديدي بأربعة أهداف لواحد في المباراة، التي جمعتهما الجمعة الماضي، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الدورة الرابعة. وحافظ الفريق العسكريأكمل القراءة »
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