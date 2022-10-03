الرياضة
خريبكة يدخل دائرة الشك
الفريق تعادل مع السوالم وبقي دون فوز منذ بداية الموسم تواصلت معاناة أولمبيك خريبكة في بداية موسم صعب، بعد التعادل دون أهداف، أمام شباب السوالم، في مباراة أقيمت أول أمس (السبت)، بملعب البشير بالمحمدية، لحساب الدورة الرابعة من بطولة القسم الأول. وقدم أولمبيك خريبكة جولة أولى ضعيفة،أكمل القراءة »
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