الرياضة
أولمبيك آسفي يغرق طنجة
فاز عليه بهدف ورفع رصيده إلى 10 نقاط في المقدمة فاز أولمبيك آسفي على اتحاد طنجة، بهدف لصفر، في المباراة التي جمعت بينهما، أول أمس (السبت)، في إطار الدورة الرابعة من بطولة القسم الأول. وأحرز هدف الفوز للفريق العبدي مهاجمه يونس النجاري في الدقيقة 27 من تسديدةأكمل القراءة »
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