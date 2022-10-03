اذاعة وتلفزيون
الستاتي يتبرأ من حفل فني
كذب الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي خبر إحياء حفل فني بأحد المطاعم بسيدي سليمان، كما تم الترويج لذلك عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. وخرج الستاتي عن صمته لينفي خبر الحفل، الذي حدد له موعد فاتح أكتوبر الجاري، مؤكدا أن الخبر لا أساس له من الصحة ولمأكمل القراءة »
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