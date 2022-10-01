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وطنية

محامو‭ ‬البيضاء‭ ‬ممنوعون‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬الداخلة

منذ 4 دقائق
قرار‭ ‬المنع‭ ‬أثار‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬غاضبة‭                       (‬أرشيف‭)‬
نقيب‭ ‬الهيأة‭ ‬هددهم‭ ‬بالعقاب‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬جمعية‭ ‬هيآت‭ ‬المحامين‭ ‬والقرار‭ ‬أثار‭ ‬الغضب هدد‭ ‬الطاهر‭ ‬موافق،‭ ‬نقيب‭ ‬هيأة‭ ‬المحامين‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬محامي‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬مخالفتهم‭ ‬لقرار‭ ‬المنع‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬جمعية‭ ‬هيآت‭ ‬المحامين‭ ‬بالمغرب‭ ‬الذي‭ ‬سينعقد‭ ‬في‭ ‬نونبر‭ ‬المقبل‭ ‬بالداخلة،‭ ‬بتعرضهم‭ ‬للجزاءات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭أكمل القراءة »

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