وطنية
محامو البيضاء ممنوعون من مؤتمر الداخلة
نقيب الهيأة هددهم بالعقاب في حالة المشاركة في مؤتمر جمعية هيآت المحامين والقرار أثار الغضب هدد الطاهر موافق، نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، محامي المدينة في حال مخالفتهم لقرار المنع من المشاركة في مؤتمر جمعية هيآت المحامين بالمغرب الذي سينعقد في نونبر المقبل بالداخلة، بتعرضهم للجزاءات المنصوص عليهاأكمل القراءة »
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