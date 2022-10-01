الرياضة
خريبكة يستعيد مصابيه
تنفس أولمبيك خريبكة الصعداء، بعودة لاعبيه المصابين، في مباراة شباب السوالم، التي تجرى اليوم (السبت)، بملعب البشير بالمحمدية، لحساب الدورة الرابعة من بطولة القسم الأول. وشكل توقف البطولة فرصة مهمة لاسترجاع الإيفواري نيلمار بلي ومحمد أيمن سديل وأيوب الكعداوي ويوسف عكادي. ويتواصل غياب نجيب المعتني المصاب فيأكمل القراءة »
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