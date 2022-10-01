حوادث
صحوة الضمير… العودة للحقيقة
سبعيني يوقع اعترافا بشكايته “الكيدية” ويجهش بكاء وخادمة بيوت تكشف قتل مشغلتها ودفنها تلعب صحوة الضمير بين الفينة والأخرى والدفع للبوح بالحقيقة في حل ألغاز جرائم تظل غامضة، كما ترفع اللبس عن الشكايات الكيدية وتنير طريق العدالة من أجل اتخاذ المتعين. وتساهم عوامل في كشف الحقيقة ضمنأكمل القراءة »
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