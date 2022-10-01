ملف الصباح
التنازل في مكتب العدول
غرام وانتقام غيرا مآل علاقات عابرة إلى زواج باستعمال أسلحة التهديد والابتزاز تشهد محاضر شرطة الأخلاق العامة، على أن بعض العلاقات العابرة التي يدخلها الرجل من نافذة النزوة، ينهيها في مكتب العدول لنزع فتيل حروب تهديد وابتزاز تستعمل فيها كل أنواع الشكايات، استخدام معلومات شخصية بسوء نية،أكمل القراءة »
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