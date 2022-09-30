الصباح الفني
“طاليس” يقطر الشمع
هاجم عبد العالي لمهر المعروف في الساحة الفنية باسم “طاليس”، من خلال ستوري نشره على صفحته الرسيمة على “إنستغرام”، فنانا دون ذكر اسمه. واتهم “طاليس” الفنان بمحاربته ومحاربة الكوميديين الشباب، معتبرا أنه يحاول جاهدا الاستحواذ على المجال ويقتات على فضائح زملائه، محاولا، في الوقت نفسه، تلميع صورتهأكمل القراءة »
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