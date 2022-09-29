وطنية
الحكومة تلغي دعم “الدلاح” والأفوكا
قررت الحكومة، في تطور فاجأ الفلاحين الصغار، وليس الحيتان الكبيرة، بمبرر أزمة المياه، وقف الدعم المالي عن الزراعات غير المؤهلة للدعم بالنسبة إلى مشاريع الري الموضعي، ويتعلق الأمر بالأفوكا والحوامض، والبطيخ الأحمر. وكشف قرار مشترك موقع بين محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا