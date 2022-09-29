أســــــرة
تمارين لتقوية ذاكرة الأطفال
قصاقصة شددت على أن تكون ضمن روتينهم اليومي قالت شيماء قصاقصة، اختصاصية في العلاج النفسي الحركي، إن نسبة كبيرة من الأطفال في سن التمدرس يعانون ضعف الذاكرة والتركيز أيضا، وهو ما يمكن أن يؤثر على مستواهم الدراسي بشكل سلبي. وأوضحت قصاقصة في حديث مع “الصباح”، أنه منأكمل القراءة »
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