الرياضة
مدربو آسفي بدون مستحقات
خمسة مؤطرين يخضعون للتكوين للحصول على الدرجة ألف مازال مدربو ومؤطرو الفئات الصغرى بأولمبيك آسفي ينتظرون صرف راتبي شهرين يخصان الموسم الكروي الماضي. وقال مصدر مطلع إن هؤلاء المدربين لم يتوصلوا براتبي شهري ماي ويونيو الماضيين ويضاف إليهما راتب شتنبر الجاري. وقدم بعض مسؤولي الفريق العبدي وعوداأكمل القراءة »
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