الرياضة
السوادي مدربا لأمل الزمامرة
عين المكتب المسير لنهضة الزمامرة عبد الحق السوادي مدربا لفئة الأمل. وقال مصدر من الفريق إن السوادي وإلى جانب تعيينه مدربا لهذه الفئة سيحتفظ بمنصبه مديرا تقنيا مسؤولا عن الفئات الصغرى للفريق الدكالي، والتحق السوادي بنادي الزمامرة قبل حوالي ثلاثة أشهر وأشرف على مجموعة من الاختبارات الخاصةأكمل القراءة »
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