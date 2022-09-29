أســــــرة
نصائح
< سكري تعتبر رعاية الطفل المصاب بالسكري مسؤولية كبيرة، تتطلب الإلمام بمعلومات كافية عنه والأمور التي ينبغي تفاديها. ولهذا ينصح بعدم تجاهل أهمية وفوائد النشاط البدني للأطفال المصابين بالسكري. إذ يمكن للرياضة مساعدتهم على ضبط مستويات سكر الدم، وتعزيز حساسية خلاياهم للأنسولين. إلا أنه يجب أولا التحققأكمل القراءة »
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