الرياضة
بوفال بقطر بعد المونديال
اختار الدولي المغربي سفيان بوفال، إنهاء مسيرته الكروية، بأحد الدوريات الخليجية. وأكدت تقارير إعلامية قطرية، أن الريان أبدى اهتمامه من أجل ضم الدولي المغربي سفيان بوفال، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تعزيز التركيبة البشرية للفريق. و أورد المصدر ذاته، أن اللاعب أخبر النادي القطري بقرارأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا