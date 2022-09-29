الرياضة
انطلاق المرحلة الأخيرة لتذاكر المونديال
بيع مليونين و450 ألفا أغلبها لقطر وأمريكا وإنجلترا والسعودية انطلقت أول أمس (الثلاثاء)، مرحلة المبيعات الأخيرة لتذاكر مباريات كأس العالم لكرة القدم “فيفا قطر 2022″، قبل أقل من شهرين على انطلاق أول نسخة من المونديال تنظم في العالم العربي. وقالت اللجنة العليا القطرية للمشاريع والإرث، المسؤولة عنأكمل القراءة »
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