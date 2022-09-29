الرياضة
فائض في ميزانية أولاد عبدون للقوى
عقدت الجمعية الرياضية أولاد عبدون لألعاب القوى، جمعها العام العادي السنوي للموسم الرياضي (2021/2022)، نهاية الأسبوع الماضي، بدار الشباب بخريبكة، بحضور جميع أعضاء المكتب المسير. وتطرق التقرير الأدبي إلى مسار الموسم الماضي، إذ تميز بتنظيم عدة مسابقات بشراكة مع المؤسسات التعليمية، والبطولة المدرسيـة لألعاب القوى الإقليمية والجهويةأكمل القراءة »
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