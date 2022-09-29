اذاعة وتلفزيون
الفاسي والأب الروحي
عبرت الممثلة فرح الفاسي عن أسفها لرحيل المخرج محمد إسماعيل، قبل العرض الأول لفيلمه السينمائي بعنوان “لامورا» بمهرجان فيلم المرأة السينمائي بسلا. وجاء في رسالة وجهتها الفاسي إلى متابعيها على “إنستغرام» قولها «لأول مرة بعد رحيل الأب الروحي محمد إسماعيل سيتم عرض فيلم «لامورا»، مضيفة «لا أدريأكمل القراءة »
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