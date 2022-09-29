الرياضة
البدراوي وبودريقة… كواليس حرب “صغيرة”
تصاعد الخلاف بين الطرفين مع اقتراب ظهور نتائج افتحاص مالية الرجاء يقسم الجماهير تصاعدت حدة الخلافات بين محمد بودريقة، العضو الجامعي، ورئيس الرجاء الرياضي الأسبق، وعزيز البدراوي، رئيس الفريق الأخضر الحالي، إذ أحدثت انقساما داخل الفريق، وأرخت بظلالها على كواليس النادي. ومع اقتراب كشف مكتب البدراوي عنأكمل القراءة »
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