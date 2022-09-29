وطنية
لشكر: المغرب يحتاج حكومة جديدة
الكاتب الأول للاتحاد قال إن الوزراء يكثرون من التسويف والتبرير هاجم ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني التاسع لشبيبة حزبه المنعقدة، أول أمس (الثلاثاء)، حكومة صديقه عزيز أخنوش، كاشفا أنها «لم تكن في مستوى اللحظة المفصلية الصعبة، التي يمر منها الوطن والعالم،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا