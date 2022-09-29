الرياضة
هذه أبرز نقائص المنتخب
عيوب ظهرت في مباراة باراغواي والركراكي: لم نصل بعد إلى قمة الجاهزية أظهرت مباراة باراغواي، أول أمس (الثلاثاء)، بإشبيلية عيوبا ونقائص بالمنتخب الوطني، بعدما كان أداؤه الأفضل على رقعة الميدان أمام الشيلي. ولم يقدم الأسود مردودا جيدا في الجولة الأولى، خصوصا على المستوى التقني، إذ فشل اللاعبونأكمل القراءة »
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